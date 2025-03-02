Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 марта, от Укргидрометцентра и Диденко

Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 3 марта, ожидается облачной, но с прояснениями. Местами еще сохранятся морозы, а в других областях — температура воздуха возрастет.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 3 марта от Укргидрометцентра

Ночью в южных и большинстве северных областей, а днем на крайнем юге страны ожидается местами небольшой мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине 3 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в Украине, кроме востока, на некоторых участках туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C. В восточных областях, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях -2...-7 °C. Днем температура составит +1...6 °C, на востоке — около 0 °C.

Прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко

Синоптик прогнозирует, что завтра сильных осадков в Украине не будет. Однако возможна морось и незначительный снег.

Прогноз погоды в Украине 3 марта. Фото: Meteorpog

Ветер ожидается порывистый северо-западного направления.

Температура воздуха в течение дня +2...+5 °C, на западе до +7 °C, а на востоке — около 0 °C.

"В дальнейшем с каждым днем будет теплеть! На выходных в большинстве областей Украины, вероятно, +10...+15 °C", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове 3 марта прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха снизится до -8 °C.

Также в Одессе в понедельник будет туман. Однако в течение дня погода ожидается спокойной.