Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 марта, от Укргидрометцентра и Диденко

Морозный ветер и морось — погода в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 3 марта, ожидается облачной, но с прояснениями. Местами еще сохранятся морозы, а в других областях — температура воздуха возрастет.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 3 марта от Укргидрометцентра
Ночью в южных и большинстве северных областей, а днем на крайнем юге страны ожидается местами небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью и утром в Украине, кроме востока, на некоторых участках туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Ночью температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C. В восточных областях, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях -2...-7 °C. Днем температура составит +1...6 °C, на востоке — около 0 °C.
Прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко
Синоптик прогнозирует, что завтра сильных осадков в Украине не будет. Однако возможна морось и незначительный снег.
Ветер ожидается порывистый северо-западного направления.
Температура воздуха в течение дня +2...+5 °C, на западе до +7 °C, а на востоке — около 0 °C.
"В дальнейшем с каждым днем будет теплеть! На выходных в большинстве областей Украины, вероятно, +10...+15 °C", — добавила Диденко.
Напомним, в Харькове 3 марта прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха снизится до -8 °C.
Также в Одессе в понедельник будет туман. Однако в течение дня погода ожидается спокойной.
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