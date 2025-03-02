Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 березня, від Укргідрометцентру та Діденко

Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 3 березня, очікується хмарною, але з проясненнями. Місцями ще утримаються морози, а в інших областях — температура повітря зросте.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 3 березня від Укргідрометцентру

Вночі в південних і більшості північних областей, а вдень на крайньому півдні країни очікується місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди в Україні 3 березня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та вранці в Україні, окрім сходу, на деяких ділянках туман. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Вночі температура коливатиметься від +2 °C до -3 °C. У східних областях, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях -2...-7 °C. Вдень температура становитиме +1...6 °C, на сході — близько 0 °C.

Прогноз погоди на 3 березня від Наталки Діденко

Синоптик прогнозує, що завтра сильних опадів в Україні не буде. Однак можлива мряка та незначний сніг.

Прогноз погоди в Україні 3 березня. Фото: Meteorpog

Вітер очікується рвучкий північно-західного напрямку.

Температура повітря протягом дня +2...+5 °C, на заході до +7 °C, а на сході — близько 0 °C.

"Надалі з кожним днем теплішатиме! Вихідними в більшості областей України, ймовірно, +10...+15 °C", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові 3 березня прогнозують невеликі опади. Температура повітря знизиться до -8 °C.

Також в Одесі у понеділок буде туман. Однак протягом дня погода очікується спокійною.