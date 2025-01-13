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Морозы до -20 — в какие регионы придет суровая зима

13 января 2025 22:05
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине завтра, 14 января, будет морозной
Человек зимой. Фото: kaztag.kz
Светлана Силенко - Редактор

Погода завтра, во вторник, 14 января, ожидается облачной, но с прояснениями и без осадков. На дорогах в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях местами будет гололедица.

Новини.LIVE собрали всю важную информацию о погоде на завтра.

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Погода в Украине 14 января

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Карта непогоды от Укргидрометцентра

Температура воздуха ночью составит -8...-3 °С, в Карпатах и на Закарпатье будет -13...-8 °С. Днем ожидается -3...+2 °С.

Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз для Киевской области и Киева

В столичном регионе также будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура в Киевской области ночью составит -8...-3 °С, днем -3...+2 °С.

В Киеве ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Предупреждение о снеголавинной опасности

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Заголовок

На высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья 14 января прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень, оранжевый).

Прогноз погоды на 14 января от народного синоптика и метеоролога

Самой холодной окажется ночь на 14 января, когда температура снизится до -12...-10 °С в горах, -8...-3 °С в остальных регионах.

В течение дня температура будет оставаться около нуля. В дальнейшем ожидается постепенное повышение ночной температуры, днем изменений почти не будет.

Вместе с тем метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что запад Украины на этой неделе накроют 20-градусные морозы.

"Во вторник, 14 января, под влиянием гребня антициклона с запада на большей части территории Украины осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -8...-3 °С, в Карпатах и на Прикарпатье -17...-12 °С, в горных котловинах около -20 °С; днем -3...+2 °С", — говорит Кибальчич.

А вот народный синоптик Наталка Диденко это опровергает.

"Никаких 20-градусных морозов в Украине не ожидается. Из ближайшей синоптической перспективы самая холодная ночь придется на вторник, 14 января. Температура воздуха составит -8...-3 °С, в западных областях -10...-5 °С, в Карпатах (это горы, если кто не знает) до -12...-10 °С. В течение дня 14 января ожидается в Украине -2...+2 °С. Завтра повсеместно без осадков. Ветер западного направления, умеренный, на севере порывистый. В Киеве 14 января осадков не предвидится. Ночью -7...-4 °С, завтра днем -2...0 °С. В дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, дневная не претерпит особых изменений, около нуля", — говорит Диденко.

Напомним, погода на Харьковщине завтра будет облачной с прояснениями. Будет фиксироваться туман и гололедица.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Украине температура воздуха снизится до -20…-15°С. А ветер будет переменным.

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