Погода в Україні завтра, 14 січня, буде морозною

Людина взимку. Фото: kaztag.kz

Погода завтра, у вівторок, 14 січня, очікується хмарною, але з проясненнями та без опадів. На дорогах у західних, північних, а також у Вінницькій і Черкаській областях місцями буде ожеледиця.

Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про погоду на завтра.

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Погода в Україні 14 січня

Карта погоди від Укргідрометцентру

Температура повітря вночі становитиме -8...-3 °С, у Карпатах і на Закарпатті буде -13...-8 °С. Вдень очікується -3...+2 °С.

Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз для Київщини та Києва

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура у Київській області вночі становитиме -8...-3 °С, вдень -3...+2 °С.

У Києві вночі -7...-5 °С, вдень -2...0 °С.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта негоди від Укргідрометцентру

На високогір’ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпаття 14 січня прогнозується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень, помаранчевий).

Прогноз погоди на 14 січня від народного синоптика та метеоролога

Найхолоднішою виявиться ніч на 14 січня, коли температура знизиться до -12...-10 °С у горах, -8...-3 °С у решті регіонів.

Протягом дня температура залишатиметься близько нуля. Надалі очікується поступове підвищення нічної температури, вдень змін майже не буде.

Разом з тим, метеоролог Ігор Кибальчич каже, що захід України цього тижня накриють 20-градусні морози.

"У вівторок, 14 січня, під впливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом днем ​​на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -8...-3 °С, у Карпатах та на Прикарпатті -17...-12 °С, у гірських улоговинах близько -20 °С; днем -3...+2 °С", — каже Кибальчич.

А от народна синоптикиня Наталка Діденко це спростовує.

"Ніяких 20-градусних морозів в Україні не очікується. З найближчої синоптичної перспективи найхолодніша ніч припаде на вівторок, 14 січня. Температура повітря становитиме -8...-3 °С, у західних областях -10...-5 °С, у Карпатах (це гори, якщо хто не знає) до -12...-10 °С. Впродовж дня 14 січня очікується в Україні -2...+2 °С. Завтра повсюди без опадів. Вітер західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий. У Києві 14 січня опадів не передбачається. Вночі -7...-4 °С, завтра вдень -2...0 °С. Надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, денна не зазнає особливих змін, близько нуля", — каже Діденко.

Нагадаємо, погода на Харківщині завтра буде хмарною з проясненнями. Фіксуватиметься туман та ожеледиця.

Також ми повідомляли, що цього тижня в Україні температура повітря знизиться до -20…-15 °С. А вітер буде змінним.