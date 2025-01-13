Погода сегодня 13 января в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью на западе и юго-востоке страны небольшой снег.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 13 января

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью -2...7 °С, днем -3...+2 °С, а в южной части - 0...+5 °С. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -5...-10 °С, днем -1...-6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица (I, желтый, уровень опасности). Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до -2...-7 °С, а в Киеве — до -4...-6 °С. Днем за городом потеплеет до -3...+2 °С, а в столице — до 0...-2 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет гололедица (I, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за снегопадов и метелей в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Карта "Циклоны и антиклоны"

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, понедельник, 13 января, в Украине будет прохладным, преимущественно сухим и с небольшим морозом, который повлечет за собой гололедицу. Ночью и утром на западе и в восточных областях Украины пройдет небольшой снег, однако днем антициклон Beate вытеснит осадки с территории Украины.

В Киеве в понедельник будет без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью температура составит -2...-4 °С, а днем — около 0 °С.

Напомним, 2024 год побил все температурные рекорды. Средняя температура в течение этого года была на 1,6 °С выше доиндустриального периода и на 0,1 °С превысила рекорд 2023 года.

Также мы сообщали, что в Харькове 13 января будет переменно облачная погода. Осадков не предвидится, однако на дорогах образуется гололедица.