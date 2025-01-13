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Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

13 січня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні 13 січня в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг.

Про це в неділю, 12 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 13 січня

Яка погода буде в Україні 13 січня 2025 року
Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі -2...7 °С, удень -3...+2 °С, а в південній частині — 0...+5 °С. У Карпатах вночі помірний, удень невеликий сніг, температура вночі -5...-10 °С, удень -1...-6 °С.

Температура в Україні 13 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи
енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -2...-7 °С, а в Києві — до -4...-6 °С. Удень за містом потеплішає до -3...+2 °С, а у столиці — до 0...-2 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Де в Україні 13 січня 2025 року будуть небезпечні метеорологічні явища
Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах буде ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Де в Україні 13 січня 2025 року буде сніголавинна небезпека
Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через снігопади та хуртовини у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Рух циклонів і антициклонів 13 січня 2025 року
Карта "Циклони й антиклони"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок, 13 січня, в Україні буде прохолодним, переважно сухим і з невеликим морозом, який спричинить ожеледицю. Уночі та вранці на заході та у східних областях України пройде невеликий сніг, проте вдень антициклон Beate витіснить опади з території України.

У Києві в понеділок буде без опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Уночі температура становитиме -2...-4 °С, а вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, 2024 рік побив усі температурні рекорди. Середня температура впродовж цього року була на 1,6 °С вище за доіндустріальний період і на 0,1 °С перевищила рекорд 2023 року.

Також ми повідомляли, що в Харкові 13 січня буде мінливо хмарна погода. Опадів не передбачається, однак на дорогах утвориться ожеледиця.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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