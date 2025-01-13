Погода сьогодні 13 січня в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг.

Про це в неділю, 12 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 13 січня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі -2...7 °С, удень -3...+2 °С, а в південній частині — 0...+5 °С. У Карпатах вночі помірний, удень невеликий сніг, температура вночі -5...-10 °С, удень -1...-6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи

енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -2...-7 °С, а в Києві — до -4...-6 °С. Удень за містом потеплішає до -3...+2 °С, а у столиці — до 0...-2 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах буде ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через снігопади та хуртовини у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Циклони й антиклони"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок, 13 січня, в Україні буде прохолодним, переважно сухим і з невеликим морозом, який спричинить ожеледицю. Уночі та вранці на заході та у східних областях України пройде невеликий сніг, проте вдень антициклон Beate витіснить опади з території України.

У Києві в понеділок буде без опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Уночі температура становитиме -2...-4 °С, а вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, 2024 рік побив усі температурні рекорди. Середня температура впродовж цього року була на 1,6 °С вище за доіндустріальний період і на 0,1 °С перевищила рекорд 2023 року.

Також ми повідомляли, що в Харкові 13 січня буде мінливо хмарна погода. Опадів не передбачається, однак на дорогах утвориться ожеледиця.