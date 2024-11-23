Прогноз погоды в Украине на завтра 24 ноября от синоптиков.

Люди идут по улице во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 24 ноября, в Украине ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега на востоке и Карпатах. Температура воздуха будет преимущественно минусовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 ноября

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в Луганском и Донецком регионах пройдет мокрый снег, однако в юго-восточной части осадки будут умеренными.

Днем небольшой мокрый снег предполагается также в Закарпатье, на остальных территориях будет сухо.

Синоптики предупредили, что в западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах будет гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Отметим, что ночью на юго-востоке страны, а днем в Карпатах местами предполагается порывы 15-20 м/с.

Предупреждение об гололеде в Украине 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -7...-2°С. Днем в Украине столбики термометров будут показывать от -3...+2°С, в южной части будет теплее от +1...+6°С.

В Карпатах также ожидается небольшой снег. Температура ночью -11...-6°С, днем -6...-1°С.

Погода в Украине 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 24 ноября от Диденко.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что в воскресенье 24 ноября в Украине ожидается сухая погода. Однако на востоке все же ожидаются осадки.

Ветер завтра ожидается порывистый и сильный, поэтому следует быть осторожнее. Температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах 0 °С.

В Киеве завтра осадки тоже не предполагаются. Ночью температура воздуха будет составлять от -2...0 °С, днем показатели изменятся, но не сильно — 0...+2 °С.

Прогноз погоды на 24 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, 24 ноября погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0°C.

Ранее мы писали, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.