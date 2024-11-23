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Мокрий сніг та ожеледиця — до якої погоди готуватися завтра

23 листопада 2024 20:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 листопада, від синоптиків
Люди йдуть вулицею під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 24 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність та невеликі опади у вигляді мокрого снігу на сході та в Карпатах. Температура повітря буде переважно мінусовою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 листопада

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у Луганському та Донецькому регіонах пройде значний мокрий сніг, проте у південно-східній частині опади будуть помірними.

Вдень невеликий мокрий сніг передбачається також на Закарпатті, на решті території буде сухо.

Синоптики попередили, що у західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах буде ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Зауважимо, що вночі на південному сході країни, а вдень у Карпатах місцями передбачаються пориви 15-20 м/с.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні
Попередження про ожеледицю в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вночі температура повітря коливатиметься в межах -7...-2 °С. Вдень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть -3...+2 °С, у південній частині  буде тепліше — +1...+6 °С.

Також в Карпатах очікується невеликий сніг. Температура вночі -11...-6 °С, вдень -6...-1 °С.

україна погода 24 листопада
Погода в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 24 листопада від Діденко

Синоптик Наталка Діденко зазначала, що у неділю, 24 листопада, в Україні очікується суха погода. Проте на сході все ж очікуються опади.

Вітер завтра очікується рвучкий та сильний, тож варто бути обережніше. Температура повітря по всій території країни коливатиметься в межах 0 °С. 

У Києві завтра опади також не передбачаються. Вночі температура повітря становитиме -2...0 °С, вдень показники зміняться, проте не сильно —  0...+2 °С.

погода 24 листопада
Прогноз погоди на 24 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 24 листопада погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. 

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.

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