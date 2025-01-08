Прогноз погоды в Украине в среду 8 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 8 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В западных, утром и днем и в северных, большинстве центральных и в Харьковской области ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. В западных областях на дорогах местами будет гололедица.

Об этом во вторник, 7 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +4...-1 °С, днем +3...+8 °С. На юге страны Кировоградской и Днепропетровской областей ожидается ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 8 января тоже ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +4...-1 °С, днем +3...+8 °С.

Температура ночью составит +4...-1, днем +3...+8 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду 8 января температура воздуха будет плюсовой. В частности, столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4...+9 °С, на западе местами до +9...+11 °С, в центральных областях +7...+12 °С, а в южной части ожидается +9...+14 °С.

Ветер сегодня будет дуть с юго-запада, будет порывистым, порой даже сильным. Ночью пройдут дожди в западных областях, ближе к Карпатам — с мокрым снегом. Днем в Украине будет преимущественно сухо, осадки вероятны только в Карпатах. Вечером дождь, местами с мокрым снегом, предполагается на западе и севере страны.

В Киеве в этот день будет тепло. Ночью +2...+4°С, днем +5...+7 °С. Большая часть суток без осадков, лишь вечером пройдет дождь. Ветер будет дуть юго-западный, будет умеренным.

Напомним, что в Харькове и по области прогнозируют сегодня облачную погоду. Отметки термометра достигнут плюсовых показателей, местами возможны осадки.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове и области погода в этот день тоже будет теплой. Кое-где возможен мокрый снег, но столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+7 °C.