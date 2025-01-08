Прогноз погоди в Україні у середу 8 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 8 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У західних, вранці і вдень і в північних, більшості центральних та в Харківській області очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ з мокрим снігом. На решті території без опадів. У західних областях на дорогах місцями буде ожеледиця.

Про це у вівторок, 7 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південний та південно-західний з швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від +4...-1 °С, вдень +3...+8 °С. На півдні країни Кіровоградської та Дніпропетровської областей очікується вночі +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 8 січня теж очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +4...-1 °С, вдень +3...+8 °С.

Тим часом в Києві вночі буде +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу 8 січня температура повітря буде плюсовою. Зокрема, стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах +4...+9 °С, на заході місцями до +9...+11 °С, у центральних областях +7...+12 °С, а в південній частині очікується +9...+14 °С.

Вітер сьогодні повіватиме із південного заходу, буде рвучким, часом навіть сильним. Вночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат — із мокрим снігом. Вдень в Україні буде переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах. Ввечері дощ, місцями з мокрим снігом, передбачається на заході та півночі країни.

У Києві в цей день буде тепло. Вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С. Більша частина доби без опадів, лише ввечері пройде дощ. Вітер дутиме південно-західний, буде помірним.

Нагадаємо, що у Харкові та по області прогнозують сьогодні хмарну погоду. Позначки термометра сягнуть плюсових покажчиків, місцями можливі опади.

Крім того, ми повідомляли, що у Львові та області погода в цей день теж буде теплою. Подекуди можливий мокрий сніг, але стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5...+7 °C.