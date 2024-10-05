Прогноз магнитных бурь на 5 октября

Женщина испытывает головную боль через магнитные бури. Фото: freepik

В субботу, 5 октября, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3 . Ее пик продлится с 18 до 21 часа. Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 5 октября

В группе особого риска находятся пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

В этот день следует уделить особое внимание своему здоровью. В первую очередь нужно ограничить физическую нагрузку и не нарушать режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Кроме того, магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М, крупнейшая из которых М6,7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,7 может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Предполагается, что в субботу геомагнитное поле будет на уровне от незначительного до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 5 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 106

Магнитные бури способны отрицательно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, в октябре прогнозируют частые сильные магнитные бури. Специалисты показали календарь, когда ждать мощных геомагнитных колебаний.

Между тем, погода тоже будет неблагоприятной для жителей нескольких регионов — там будет похолодание и дожди.