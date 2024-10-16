Магнитные бури на 16 октября — к чему готовиться метеозависимым

Метеозависимых ждет опасность — прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в среду, 16 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистем.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 октября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1.8.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительных штормовых уровней. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 16 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 56.
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:
- боль в сердце,
- головные боли,
- слабость,
- перепады настроения,
- развитие тревожных состояний.
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, недавно мы писали, что появился календарь магнитных бурь в октябре. Синоптики предупредили о серьезных геомагнитных нарушениях в течение месяца.
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