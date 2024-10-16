Магнитные бури на 16 октября — к чему готовиться метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: freepik

На Земле в среду, 16 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1.8.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительных штормовых уровней. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 16 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 56.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:

боль в сердце,

головные боли,

слабость,

перепады настроения,

развитие тревожных состояний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно мы писали, что появился календарь магнитных бурь в октябре. Синоптики предупредили о серьезных геомагнитных нарушениях в течение месяца.