Магнітні бурі на 16 жовтня — до чого готуватися метеозалежним

Метеозалежних чекає небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у середу, 16 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, а також спричинити незначні збої у роботі енергосистем.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 жовтня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1.8.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Також очікується, що у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до незначних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 16 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 56.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:
- біль в серці,
- головні болі,
- слабкість,
- перепади настрою,
- розвиток тривожних станів.
Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з'явився календар магнітних бур у жовтні. Синоптики попередили про серйозні геомагнітні порушення впродовж місяця.
Читайте Новини.LIVE!