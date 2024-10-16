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Метеозалежних чекає небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

16 жовтня 2024 11:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі на 16 жовтня — до чого готуватися метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у середу, 16 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, а також спричинити незначні збої у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1.8.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. 

Також очікується, що у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до незначних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 16 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 56.
магнітні бурі 16 жовтня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:

  • біль в серці,
  • головні болі,
  • слабкість,
  • перепади настрою,
  • розвиток тривожних станів. 

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з'явився календар магнітних бур у жовтні. Синоптики попередили про серйозні геомагнітні порушення впродовж місяця. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози головний біль

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