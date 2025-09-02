Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 3 сентября, погода будет малооблачной. В некоторых регионах будет идти дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 3 сентября

Кратковременный дождь и местами грозы ожидается на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +10...+15 °С, в западных областях до +17 °С, днем — +24...+29 °С. В южной части ночью прогнозируется +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С; на северо-востоке страны ночью — +8...+13 °С, днем — +21...+26 °С.

Карта погоды на 3 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее сообщалось, что жители Львова в сентябре будут наслаждаться теплой и солнечной погодой. Но уже в середине месяца постепенно похолодает.

В Харькове завтра тоже задержится лето.