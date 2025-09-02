Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 3 вересня, погода буде малохмарною. У деяких регіонах дощитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 3 вересня

Короткочасний дощ та місцями грози очікується на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +10...+15 °С, у західних областях до +17 °С, вдень — +24...+29 °С. У південній частині вночі прогнозується +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С; на північному сході країни вночі — +8...+13 °С, вдень — +21...+26 °С.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці Львова у вересні насолоджуватимуться теплою та сонячною погодою. Але вже в середині місяця поступово похолоднішає.

У Харкові завтра теж затримається літо.