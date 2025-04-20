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Почти +30 °С — в Укргидрометцентре предупредили о жаре

20 апреля 2025 18:14
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 21 апреля - ожидается жаркий день
Люди на улице Киева. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 21 апреля, ожидается облачная погода с переменчивостью. В то же время столбики термометров в течение дня будут показывать +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра синоптики спрогнозировали переменную облачность, но без осадков. Лишь днем на юге страны местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +8...+13 °С;
  • днем +21...+26 °С, в Карпатах и на побережье морей +15...+20 °С.
Яка погода очікується в областях 21 квітня - прогноз Укргідрометцентру
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологические явления 21 апреля

Завтра в связи с выпадением значительных осадков в горной части суббассейна реки Прут, на между Черновцами и границей ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,7-1,2 метров над уровнями.

Также повышение уровней воды на 0,5-1,0 метров над уровнями в течение завтрашнего дня прогнозируют на участке река Днестр Нижнев-Залещики в связи с добеганием паводковой волны.

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Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове завтра днем днем прогреется до +25 ...+26 °C.

А во Львове в понедельник ожидается облачная погода, в то же время столбики термометров покажут +21...+26 °С.

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