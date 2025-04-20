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Майже +30 °С — в Укргідрометцентрі попередили про спеку

20 квітня 2025 18:14
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 21 квітня - очікується спекотний день
Люди на вулиці Києва. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у понеділок, 21 квітня, очікується хмарна погода з мінливістю. Водночас стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть +21...+26 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Завтра синоптики спрогнозували мінливу хмарність, але без опадів. Лише вдень на півдні країни місцями пройде короткочасний дощ та гроза.

Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +8...+13 °С; 
  • вдень +21...+26 °С, в Карпатах та на узбережжі морів +15...+20 °С.
Яка погода очікується в областях 21 квітня - прогноз Укргідрометцентру
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологічні явища 21 квітня

Завтра у зв’язку з випадінням значних опадів в гірській частині суббасейну річки Прут, на між Чернівцями та кордоном очікується продовження підвищення рівнів води на 0,7-1,2 метрів над рівнями.

Також підвищення рівнів води на 0,5-1,0 метрів над рівнями протягом завтрашнього дня прогнозують на ділянці річка Дністер Нижнів-Заліщики у зв’язку з добіганням паводкової хвилі.

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Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові завтра вдень прогріється до +25 ...+26 °C.

А у Львові в понеділок очікується хмарна погода, водночас стовпчики термометрів покажуть +21...+26 °С.

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