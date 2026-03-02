Магнитные бури 2 марта — прогноз геомагнитной активности

Магнитные бури. Фото: коллаж Новини.LIVE

Солнце не проявляло большой активности за минувшие сутки. Поэтому магнитных бурь синоптики не прогозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури 2 марта

В течение последних 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые, как правило, не вызывают существенных последствий для Земли. Поэтому синоптики прогнозируют на понедельник, 2 марта, что ощутимых магнитных бурь не будет.

В то же время прогноз допускает, что геомагнитное поле в течение дня может переходить в режим от нестабильного к активному. Солнечная активность будет оставаться невысокой, однако сохраняется вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 2 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 10

Что чувствуют люди во время магнитных бурь

Во время периодов повышенной геомагнитной активности часть людей, которые считают себя метеочувствительными, чаще всего жалуется на головную боль, чувство усталости и "разбитости", а также нарушение сна, раздражительность, снижение концентрации, головокружение, колебания артериального давления и учащенное сердцебиение.

