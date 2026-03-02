Магнитные бури 2 марта — прогноз геомагнитной активности

Магнитные бури в Украине — какая была солнечная активность
Солнце не проявляло большой активности за минувшие сутки. Поэтому магнитных бурь синоптики не прогозируют.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури 2 марта
В течение последних 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые, как правило, не вызывают существенных последствий для Земли. Поэтому синоптики прогнозируют на понедельник, 2 марта, что ощутимых магнитных бурь не будет.
В то же время прогноз допускает, что геомагнитное поле в течение дня может переходить в режим от нестабильного к активному. Солнечная активность будет оставаться невысокой, однако сохраняется вероятность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 2 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 10
Что чувствуют люди во время магнитных бурь
Во время периодов повышенной геомагнитной активности часть людей, которые считают себя метеочувствительными, чаще всего жалуется на головную боль, чувство усталости и "разбитости", а также нарушение сна, раздражительность, снижение концентрации, головокружение, колебания артериального давления и учащенное сердцебиение.
