Головна Метео Прихована загроза від спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

Прихована загроза від спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 14:36
Магнітні бурі 2 березня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Магнітні бурі. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 2 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. За останню добу Сонце залишалося малoактивним, а зафіксовані спалахи належали до слабкого класу С, який зазвичай не має помітного впливу на геомагнітну ситуацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані синоптиків Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 2 березня 

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, які, як правило, не спричиняють суттєвих наслідків для Землі. Тому синоптики прогнозують на понеділок, 2 березня, що відчутних магнітних бур не буде.

null
Магнітні бурі 2-5 березня. Фото: скриншот

Водночас прогноз допускає, що геомагнітне поле протягом дня може переходити в режим від нестабільного до активного. Сонячна активність лишатиметься невисокою, однак зберігається ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 2 березня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 10

Що відчувають люди під час магнітних бур

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності частина людей, які вважають себе метеочутливими, найчастіше скаржиться на головний біль, відчуття втоми та "розбитості", а також порушення сну, дратівливість, зниження концентрації, запаморочення, коливання артеріального тиску й прискорене серцебиття.

Тим часом в Україні подекуди ще можливі нічні морози. Синоптики назвали регіони, де можливі різкі температурні перепади.

Втім, як кажуть метеорологи, в Україну уже йде потепління, де подекуди буде до +13°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
