Магнітні бурі 2 березня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Прихована загроза від спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур
У понеділок, 2 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. За останню добу Сонце залишалося малoактивним, а зафіксовані спалахи належали до слабкого класу С, який зазвичай не має помітного впливу на геомагнітну ситуацію.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані синоптиків Meteoprog.
Магнітні бурі 2 березня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, які, як правило, не спричиняють суттєвих наслідків для Землі. Тому синоптики прогнозують на понеділок, 2 березня, що відчутних магнітних бур не буде.
Водночас прогноз допускає, що геомагнітне поле протягом дня може переходити в режим від нестабільного до активного. Сонячна активність лишатиметься невисокою, однак зберігається ймовірність спалахів М-класу.
Сонячна активність на 2 березня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
- Кількість сонячних плям – 10
Що відчувають люди під час магнітних бур
Під час періодів підвищеної геомагнітної активності частина людей, які вважають себе метеочутливими, найчастіше скаржиться на головний біль, відчуття втоми та "розбитості", а також порушення сну, дратівливість, зниження концентрації, запаморочення, коливання артеріального тиску й прискорене серцебиття.
Тим часом в Україні подекуди ще можливі нічні морози. Синоптики назвали регіони, де можливі різкі температурні перепади.
Втім, як кажуть метеорологи, в Україну уже йде потепління, де подекуди буде до +13°C.
Читайте Новини.LIVE!