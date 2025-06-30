Магнитные бури 30 июня — что стоит знать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в понедельник, 30 июня, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 30 июня

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксирована вспышка класса С, которая практически не влияет на Землю.

Геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 30 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 24

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

спите не менее 7-8 часов сна;

пейте достаточно воды;

ограничьте кофе, алкоголь и жирную пищу;

избегайте стресса и эмоциональных перегрузок;

уменьшите физическую нагрузку;

чаще бывайте на свежем воздухе;

принимайте контрастный душ.

Напомним, Европу накрыла аномальная жара. В ряде регионов температура воздуха повысилась до +42 °C.

А в Украине резкая жара начнется уже на этой неделе. Синоптики назвали, где будет почти +40 °C. Вследствие этого стоит знать, как уберечься от теплового удара.