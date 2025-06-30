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Главная Метео Магнитные бури на сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Магнитные бури на сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:24
Магнитные бури 30 июня — что стоит знать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в понедельник, 30 июня, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 июня

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксирована вспышка класса С, которая практически не влияет на Землю.

Геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 30 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 24
Магнітні бурі 30 червня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

  • спите не менее 7-8 часов сна;
  • пейте достаточно воды;
  • ограничьте кофе, алкоголь и жирную пищу;
  • избегайте стресса и эмоциональных перегрузок;
  • уменьшите физическую нагрузку;
  • чаще бывайте на свежем воздухе;
  • принимайте контрастный душ.

Напомним, Европу накрыла аномальная жара. В ряде регионов температура воздуха повысилась до +42 °C.

А в Украине резкая жара начнется уже на этой неделе. Синоптики назвали, где будет почти +40 °C. Вследствие этого стоит знать, как уберечься от теплового удара.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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