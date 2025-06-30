Магнитные бури 30 июня — что стоит знать метеозависимым

Магнитные бури на сегодня — к чему готовиться метеозависимым
Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:24
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Магнитных бурь в понедельник, 30 июня, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
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Магнитные бури 30 июня
В течение последних 24 часов на Солнце зафиксирована вспышка класса С, которая практически не влияет на Землю.
Геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 30 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 24
Как уберечься от магнитных бурь
- спите не менее 7-8 часов сна;
- пейте достаточно воды;
- ограничьте кофе, алкоголь и жирную пищу;
- избегайте стресса и эмоциональных перегрузок;
- уменьшите физическую нагрузку;
- чаще бывайте на свежем воздухе;
- принимайте контрастный душ.
Напомним, Европу накрыла аномальная жара. В ряде регионов температура воздуха повысилась до +42 °C.
А в Украине резкая жара начнется уже на этой неделе. Синоптики назвали, где будет почти +40 °C. Вследствие этого стоит знать, как уберечься от теплового удара.
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