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Магнитные бури 13 октября — чего ждать метеозависимым сегодня

13 октября 2024 12:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури на 13 октября — к чему готовиться метеозависимым
Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: NASA
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в воскресенье, 13 октября, не прогнозируют возникновения существенных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М2,1.

Астросиноптики отмечают, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. В частности, вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

магнитные бури 13 октября
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 13 октября:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма —1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • количество солнечных пятен — 70.

Как ослабить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека, а предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Метеозависимым рекомендуют следовать следующим советам:

  • избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • дать себе время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Ранее Новини.LIVE подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года.

Также мы подготовили лунный календарь дел на октябрь.

космос магнитные бури синоптик головная боль Земля

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