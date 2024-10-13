Магнитные бури на 13 октября — к чему готовиться метеозависимым

Магнитные бури 13 октября — чего ждать метеозависимым сегодня
На Земле в воскресенье, 13 октября, не прогнозируют возникновения существенных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 октября
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М2,1.
Астросиноптики отмечают, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. В частности, вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 13 октября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма —1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 70.
Как ослабить влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека, а предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Метеозависимым рекомендуют следовать следующим советам:
- избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- дать себе время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
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