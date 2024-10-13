Магнитные бури на 13 октября — к чему готовиться метеозависимым

Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: NASA

На Земле в воскресенье, 13 октября, не прогнозируют возникновения существенных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 13 октября

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М2,1.

Астросиноптики отмечают, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. В частности, вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 13 октября:

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма —1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 70.

Как ослабить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека, а предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Метеозависимым рекомендуют следовать следующим советам:

избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

дать себе время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Ранее Новини.LIVE подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года.

Также мы подготовили лунный календарь дел на октябрь.