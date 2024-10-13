Магнітні бурі на 13 жовтня — до чого готуватися метеозалежним

Спалах на Сонці. Ілюстративне фото: NASA

На Землі у неділю, 13 жовтня, не прогнозують виникнення суттєвих магнітних бур. Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М2,1.

Астросиноптики зазначають, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Зокрема, спалах М2,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 13 жовтня:

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 70.

Як послабити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини, а попередження про ці явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Метеозалежним рекомендують дотримуватися таких порад:

уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;

дати собі час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

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