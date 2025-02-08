Прогноз погоды в Украине на завтра 7 февраля от Укргидрометцентра

Морозы усиливаются — Укргидрометцентр дал прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 9 февраля, будет морозной и ветреной. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 9 февраля
По прогнозам синоптиков, в Украине в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах в северных, восточных и большинстве центральных областей местами возможна гололедица, что может осложнить движение транспорта.
Ветер будет северо-восточным, в западных областях изменится на юго-восточный, скорость составит 5-10 м/с. В Приазовье прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, что может привести к ухудшению погодных условий.
Температура воздуха ночью опустится до -6...-11 °C, днем столбики термометров покажут -1...-6 °C.
В западных и южных регионах будет несколько теплее: температура будет колебаться от -2 °C до +3 °C. Самая высокая температура прогнозируется на Закарпатье, где днем ожидается +3...+8 °C.
Погода в Киеве и области 9 февраля
В Укргидрометцентре прогнозируют, что в воскресенье на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами возможна гололедица, что затруднит движение транспорта.
Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 °C, днем прогнозируется -1...-6 °C.
В Киеве ночью будет -7...-9 °C, днем температура будет держаться на уровне -3...-5 °C.
Ранее синоптики предупредили, что на дорогах Киевской области местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. В Одессе также прогнозируют минусовую температуру.
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