Прогноз погоды в Украине на завтра 7 февраля от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице в мороз. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 9 февраля, будет морозной и ветреной. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 9 февраля

По прогнозам синоптиков, в Украине в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах в северных, восточных и большинстве центральных областей местами возможна гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Ветер будет северо-восточным, в западных областях изменится на юго-восточный, скорость составит 5-10 м/с. В Приазовье прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, что может привести к ухудшению погодных условий.

Температура воздуха ночью опустится до -6...-11 °C, днем столбики термометров покажут -1...-6 °C.

В западных и южных регионах будет несколько теплее: температура будет колебаться от -2 °C до +3 °C. Самая высокая температура прогнозируется на Закарпатье, где днем ожидается +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 9 февраля

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в воскресенье на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами возможна гололедица, что затруднит движение транспорта.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 °C, днем прогнозируется -1...-6 °C.

В Киеве ночью будет -7...-9 °C, днем температура будет держаться на уровне -3...-5 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптики предупредили, что на дорогах Киевской области местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. В Одессе также прогнозируют минусовую температуру.