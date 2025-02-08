Прогноз погоди в Україні на завтра 7 лютого від Укргідрометцентру

Лютневий мороз посилився — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 9 лютого, буде морозною та вітряною. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 9 лютого
За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах у північних, східних та більшості центральних областей місцями можлива ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Вітер буде північно-східним, у західних областях зміниться на південно-східний, швидкість становитиме 5-10 м/с. У Приазов’ї прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с, що може спричинити погіршення погодних умов.
Температура повітря вночі опуститься до -6…-11 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть -1…-6 °C.
У західних та південних регіонах буде дещо тепліше: температура коливатиметься від -2 °C до +3 °C. Найвища температура прогнозується на Закарпатті, де вдень очікується +3…+8 °C.
Погода у Києві та області 9 лютого
В Укргідрометцентрі прогнозують, що у неділю на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах області місцями можлива ожеледиця, що ускладнить рух транспорту.
Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-11 °C, вдень прогнозується -1…-6 °C.
У Києві вночі буде -7…-9 °C, вдень температура триматиметься на рівні -3…-5 °C.
Раніше синоптики попередили, що на дорогах Київської області місцями можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. В Одесі також прогнозують мінусову температуру.
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