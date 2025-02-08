Прогноз погоди в Україні на завтра 7 лютого від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею у мороз. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 9 лютого, буде морозною та вітряною. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 9 лютого

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах у північних, східних та більшості центральних областей місцями можлива ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Вітер буде північно-східним, у західних областях зміниться на південно-східний, швидкість становитиме 5-10 м/с. У Приазов’ї прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с, що може спричинити погіршення погодних умов.

Температура повітря вночі опуститься до -6…-11 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть -1…-6 °C.

У західних та південних регіонах буде дещо тепліше: температура коливатиметься від -2 °C до +3 °C. Найвища температура прогнозується на Закарпатті, де вдень очікується +3…+8 °C.

Прогноз погодив Україні на 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 9 лютого

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у неділю на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах області місцями можлива ожеледиця, що ускладнить рух транспорту.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-11 °C, вдень прогнозується -1…-6 °C.

У Києві вночі буде -7…-9 °C, вдень температура триматиметься на рівні -3…-5 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптики попередили, що на дорогах Київської області місцями можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. В Одесі також прогнозують мінусову температуру.