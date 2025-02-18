Погода сегодня, 18 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 18 февраля, дали синоптики. Будет переменная облачность, без осадков. На дорогах по всей территории Украины, кроме Закарпатья и Крыма, местами будет гололедица.

Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью будет -11...-16 °С, а на северо-востоке и востоке страны — -15...-20 °С. Днем потеплеет до -1...-6 °С, однако на высокогорье Карпат будет до -10 °С. На Закарпатье, южных областях и в Крыму ночью -6...-11 °С, а днем около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с. Ночью столбики термометров в области опустятся до -11...-16 °С, а в столице — до -11...-13 °С. Днем на Киевщине будет -1...-6 °С, а в Киеве — -2...-4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 18 февраля, в Украине сохранится морозная погода. Ночью ожидается -10...-15 °С на востоке и северо-востоке — -12...-19 °С. Днем мороз ослабнет до -1...-6 °С. Осадки маловероятны.

В Киеве будет сухо. Ночью -12...-14 °С, днем -2...-4 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Харькове 18 февраля будет холодно. Столбики термометров могут опуститься до -18 °С.

Также мы сообщали, что во Львове и Львовской области 18 февраля будет ясная погода. Правда, плюсовых показателей температуры не стоит ожидать даже днем.