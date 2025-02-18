Погода сьогодні, 18 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 18 лютого, надали синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах по всій території України, крім Закарпаття та Криму, місцями буде ожеледиця.

Про це в понеділок, 17 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі буде -11...-16 °С, а на північному сході та сході країни — -15...-20 °С. Удень потеплішає до -1...-6 °С, однак на високогір'ї Карпат буде до -10 °С. На Закарпатті, південних областях і у Криму вночі -6...-11 °С, а вдень близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3-8 м/с. Уночі стовпчики термометрів в області опустяться до -11...-16 °С, а у столиці — до -11...-13 °С. Удень на Київщині буде -1...-6 °С, а в Києві — -2...-4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 18 лютого, в Україні втримається морозна погода. Уночі очікується -10...-15 °С на сході та північному сході — -12...-19 °С. Удень мороз послабне до -1...-6 °С. Опади малоймовірні.

У Києві буде сухо. Уночі -12...-14 °С, удень -2...-4 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 18 лютого буде холодно. Стовпчики термометрів можуть опуститися до -18 °С.

Також ми повідомляли, що у Львові та Львівській області 18 лютого буде ясна погода. Щоправда, плюсових показників температури не варто очікувати навіть удень.