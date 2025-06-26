Прогноз погоды на 27 июня - какой будет погода завтра

Люди гуляют в жару. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 июня, в Украине сохранится теплая погода, местами даже жаркая. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+26 °C, а на юге страны и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +25...+30 °C.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 27 июня от Наталки Диденко

После ветреных дней атмосферные условия стабилизируются — ветер утихнет и будет преимущественно слабым или умеренным, с западным направлением. Однако атмосферный фронт принесет кратковременные дожди с грозами в западные области страны. Небольшие осадки возможны также на севере, в Винницкой области и в Одесской области. В то же время на большей части территории Украины сохранится сухая погода.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В столице ситуация подобная: в Киеве ветра почти не будет, воздух прогреется до комфортных +24°C. Осадков не прогнозируется.

Наталка Диденко также обратила внимание на повышенную магнитную активность. В пятницу ожидаются магнитные бури, поэтому метеочувствительным людям стоит быть осторожными и избегать чрезмерных физических нагрузок.

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют локальные дожди по стране. Температура немного снизится: днем воздух будет прогреваться до +20...+25 °C, на юге — до +25...+29 °C.

Прогноз погоды на 27 июня от Укргидрометеоцентра

В пятницу, 27 июня, большинство областей Украины охватит сухая и преимущественно теплая погода.

В течение суток северо-западные воздушные потоки будут менять направление на юго-западное, принося более теплые массы воздуха, особенно в дневные часы. Ожидается переменная облачность. Осадки преимущественно обойдут страну, однако кратковременные дожди и местами грозы все же вероятны в западных, северных, Винницкой и Одесской областях.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. В восточных регионах ночью возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °C, в южных регионах и на Закарпатье — до +20 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +21...+26 °C, на юге и в Закарпатской области - до настоящей летней жары: +25...+30 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в пятницу, 27 июня, в Киеве и области ожидается переменная облачность. В течение дня возможны кратковременные дожди.

А в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.