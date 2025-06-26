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Головна Метео Літня спека знову порадує українців — якою буде погода завтра

Літня спека знову порадує українців — якою буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2025 23:03
Прогноз погоди на 27 червня - якою буде погода завтра
Люди гуляють у спеку. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоди на 27 червня від Наталки Діденко Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометеоцентра

У п’ятницю, 27 червня, в Україні збережеться тепла погода, місцями навіть спекотна. За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень коливатиметься в межах +22…+26 °C, а на півдні країни та в Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +25…+30 °C.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 27 червня від Наталки Діденко

Після вітряних днів атмосферні умови стабілізуються — вітер вщухне і буде переважно слабким або помірним, із західним напрямком. Проте атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами в західні області країни. Невеликі опади можливі також на півночі, у Вінницькій області та на Одещині. Водночас на більшій частині території України утримається суха погода.

Літня спека знову порадує українців — якою буде погода завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

У столиці ситуація подібна: у Києві вітру майже не буде, повітря прогріється до комфортних +24°C. Опадів не прогнозується.

Наталка Діденко також звернула увагу на підвищену магнітну активність. У п’ятницю очікуються магнітні бурі, тож метеочутливим людям варто бути обережними й уникати надмірних фізичних навантажень.

Найближчими вихідними синоптики прогнозують локальні дощі по країні. Температура трохи знизиться: вдень повітря прогріватиметься до +20…+25 °C, на півдні — до +25…+29 °C.

Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометеоцентра

У п'ятницю, 27 червня, більшість областей України охопить суха та переважно тепла погода. 

Упродовж доби північно-західні повітряні потоки змінюватимуть напрямок на південно-західний, приносячи тепліші маси повітря, особливо у денні години. Очікується мінлива хмарність. Опади переважно оминуть країну, однак короткочасні дощі та місцями грози все ж імовірні у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях.

Літня спека знову порадує українців — якою буде погода завтра - фото 2
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер прогнозується північно-західний із переходом на південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. У східних регіонах вночі можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 °C, у південних регіонах та на Закарпатті — до +20 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °C, на півдні та в Закарпатській області — до справжньої літньої спеки: +25…+30 °C.

Літня спека знову порадує українців — якою буде погода завтра - фото 3
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у п’ятницю, 27 червня, у Києві та області очікується перемінна хмарність. Протягом дня можливі короткочасні дощі.

А в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів, однак по області можливі грозові дощі, які супроводжуватимуться шквальним вітром.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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