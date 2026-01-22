Магнитные бури 22 января — какой прогноз специалистов на сегодня

Головокружение. Фото: Pexels

В четверг, 22 января, магнитосфера будет слегка активной. Впрочем мощных магнитных бурь в ближайшее время не прогнозируют.

Об этом сообщили на Meteoprog.

Магнитные бури 22 января

В течение последних суток Солнце было малоактивным - зафиксировали лишь четыре солнечные вспышки класса C, которые не имеют ощутимого влияния на Землю, а также две вспышки класса M.

Самой мощной среди них стала вспышка M3,4. Такие вспышки относятся к средним по мощности и в некоторых случаях могут вызывать незначительные радиопомехи на освещенной стороне планеты, а также повышать вероятность слабого солнечного радиационного шторма.

Почему магнитные бури чувствуют не все люди и какие симптомы обычно возникают

Во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Чаще всего это головная боль, головокружение, слабость, сонливость или перепады артериального давления.

Облегчить состояние помогает соблюдение простого режима дня: полноценный сон, достаточное количество воды, легкое питание и избегание чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Полезными могут быть спокойные прогулки на свежем воздухе и ограничение кофе и алкоголя.

В то же время не все люди одинаково реагируют на магнитные колебания. Чувствительность к ним обычно выше у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим стрессом, нарушениями сна или ослабленной нервной системой.

Другие же могут вовсе не замечать изменений, поскольку их организм лучше адаптируется к колебаниям геомагнитного поля. Это объясняется индивидуальными особенностями работы нервной и гормональной систем, а также общим состоянием здоровья.

