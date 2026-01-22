Магнітні бурі 22 січня — який прогноз фахівців на сьогодні

Запаморочення. Фото: Pexels

У четвер, 22 січня, магнітосфера буде злегка активною. Втім потужних магнітних бур найближчим часом не прогнозують.

Про це повідомили на Meteoprog.

Магнітні бурі 22 січня

Протягом останньої доби Сонце було малоактивним — зафіксували лише чотири сонячні спалахи класу C, які не мають відчутного впливу на Землю, а також два спалахи класу M.

Найпотужнішим серед них став спалах M3,4. Такі спалахи належать до середніх за потужністю й у деяких випадках можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на освітленій стороні планети, а також підвищувати ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

Чому магнітні бурі відчувають не всі люди і які симптоми зазвичай виникають

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше це головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість або перепади артеріального тиску.

Полегшити стан допомагає дотримання простого режиму дня: повноцінний сон, достатня кількість води, легке харчування та уникання надмірних фізичних і емоційних навантажень. Корисними можуть бути спокійні прогулянки на свіжому повітрі та обмеження кави й алкоголю.

Водночас не всі люди однаково реагують на магнітні коливання. Чутливість до них зазвичай вища у людей із серцево-судинними захворюваннями, хронічним стресом, порушеннями сну або ослабленою нервовою системою.

Інші ж можуть зовсім не помічати змін, оскільки їхній організм краще адаптується до коливань геомагнітного поля. Це пояснюється індивідуальними особливостями роботи нервової та гормональної систем, а також загальним станом здоров'я.

