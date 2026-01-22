Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Легкі запаморочення гарантовано — прогноз магнітних бур

Легкі запаморочення гарантовано — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:40
Магнітні бурі 22 січня — який прогноз фахівців на сьогодні
Запаморочення. Фото: Pexels

У четвер, 22 січня, магнітосфера буде злегка активною. Втім потужних магнітних бур найближчим часом не прогнозують.

Про це повідомили на Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 22 січня

Протягом останньої доби Сонце було малоактивним — зафіксували лише чотири сонячні спалахи класу C, які не мають відчутного впливу на Землю, а також два спалахи класу M.

Найпотужнішим серед них став спалах M3,4. Такі спалахи належать до середніх за потужністю й у деяких випадках можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на освітленій стороні планети, а також підвищувати ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

null
Календар магнітних бур. Фото: скриншот

Чому магнітні бурі відчувають не всі люди і які симптоми зазвичай виникають

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше це головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість або перепади артеріального тиску.

Полегшити стан допомагає дотримання простого режиму дня: повноцінний сон, достатня кількість води, легке харчування та уникання надмірних фізичних і емоційних навантажень. Корисними можуть бути спокійні прогулянки на свіжому повітрі та обмеження кави й алкоголю.

Водночас не всі люди однаково реагують на магнітні коливання. Чутливість до них зазвичай вища у людей із серцево-судинними захворюваннями, хронічним стресом, порушеннями сну або ослабленою нервовою системою.

Інші ж можуть зовсім не помічати змін, оскільки їхній організм краще адаптується до коливань геомагнітного поля. Це пояснюється індивідуальними особливостями роботи нервової та гормональної систем, а також загальним станом здоров'я.

Нагадаємо, синоптики потішили прогнозом погоди на сьогодні і сказали, де трохи потепліє та навіть сніжитиме. 

Тим часом в Одесі узбережжя скувала крига через міцні морози. Новини.LIVE показали кадри зимового морського краєвиду.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації