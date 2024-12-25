Погода в Украине на 26 декабря — прогноз от Укргидрометцентра.

Снежная погода. Фото: Reuters

В Украине в четверг, 26 декабря, ожидается преимущественно облачная погода. Ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на юге страны, а днем на юго-востоке. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 26 декабря

На дорогах большинства западных областей ожидается гололедица. Ночью и утром возможен туман, снижающий видимость. Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении, скорость 5-10 м/с, в южных регионах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Погода в Украине 26 декабря. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -2...+3 °C.

В западных и северных областях ночью температура будет опускаться до -5 °C, днем будет около 0 °C.

В Крыму ожидается более теплая погода: днем столбики термометров покажут от +1 до +6 °C. В Карпатах температура будет самой низкой — ночью -10...-5°C, днем -6...-1°C.

Метеорологи предупреждают об осложнениях на дорогах из-за гололеда и тумана, а также советуют быть осторожными во время движения в условиях ограниченной видимости.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды для Харькова на завтра, 26 декабря.

Также во Львове синоптики прогнозируют морозы, однако днем ожидают плюсовые показатели термометра.