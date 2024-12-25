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Несколько регионов заметите снегом — прогноз погоды на завтра

25 декабря 2024 17:45
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на 26 декабря — прогноз от Укргидрометцентра.
Снежная погода. Фото: Reuters
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в четверг, 26 декабря, ожидается преимущественно облачная погода. Ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на юге страны, а днем на юго-востоке. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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На дорогах большинства западных областей ожидается гололедица. Ночью и утром возможен туман, снижающий видимость. Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении, скорость 5-10 м/с, в южных регионах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Погода в Украине 26 декабря
Погода в Украине 26 декабря. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -2...+3 °C.

В западных и северных областях ночью температура будет опускаться до -5 °C, днем будет около 0 °C.

В Крыму ожидается более теплая погода: днем столбики термометров покажут от +1 до +6 °C. В Карпатах температура будет самой низкой — ночью -10...-5°C, днем -6...-1°C.

Метеорологи предупреждают об осложнениях на дорогах из-за гололеда и тумана, а также советуют быть осторожными во время движения в условиях ограниченной видимости.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды для Харькова на завтра, 26 декабря.

Также во Львове синоптики прогнозируют морозы, однако днем ожидают плюсовые показатели термометра.

Укргидрометцентр снег синоптик прогноз погоды погода в Украине

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