Погода в Україні на 26 грудня — прогноз від Укргідрометцентру

Сніжна погода. Фото: Reuters

В Україні у четвер, 26 грудня, очікується переважно хмарна погода. Вночі можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу на півдні країни, а вдень — на південному сході. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 26 грудня

На дорогах більшості західних областей очікується ожеледиця. Вночі та вранці можливий туман, що знижуватиме видимість. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, швидкість 5-10 м/с, у південних регіонах подекуди пориви досягатимуть 15-20 м/с.

Погода в Україні 26 грудня. Фото: скриншот

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах від -2...+3 °C.

У західних та північних областях вночі температура опускатиметься до -5 °C, вдень становитиме близько 0 °C.

У Криму очікується тепліша погода: вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 °C до +6 °C. У Карпатах температура буде найнижчою — вночі -10...-5 °C, вдень -6...-1 °C.

Метеорологи попереджають про ускладнення на дорогах через ожеледицю та туман, а також радять бути обережними під час руху в умовах обмеженої видимості.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди для Харкова на завтра, 26 грудня.

Також у Львові синоптики прогнозують морози, проте вдень очікують плюсові показники термометра.