Прогноз погоды на 26 апреля - какой будет погода завтра

Похолодание в Украине. Фото: Новини.LIVE

Суббота, 26 апреля, в Украине будет облачной с периодическими прояснениями. А температура воздуха значительно снизится.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 26 апреля от Укргидрометеоцентра

В ночное время дожди охватят западные, северные и Черкасскую области, а днем кратковременные осадки ожидаются в южных, восточных регионах, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в Карпатах. На юг и юго-восток страны накроет гроза.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет преимущественно северный, со скоростью 7-12 м/с.

Температуры ночью будут колебаться в пределах +5...+10 °С, а днем — +11...+16 °С. На юге и востоке температура поднимется до +19...+24 °С, в то время как в Карпатах ночью ожидается в промежутке -4...+1 °С, а днем - +6...+11 °С.

Карта погоды. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 26 апреля от Наталки Диденко

26 апреля погода в Украине будет неустойчивой из-за атмосферного фронта, который будет проходить через нашу территорию, принося дожди с грозами.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Днем фронт будет двигаться на юго-восток, поэтому дожди ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей. Западная часть и северные области, за исключением Сумщины, попадут под влияние сухой погоды.

Поскольку фронт холодный, температура воздуха на его тылу снизится. В западных, северных областях и большинстве центральных регионов ожидается снижение температуры до +12...+17 °С.

На юге и востоке, включая Днепр, еще сохранится теплая погода, с температурой +20...+26 °С.

Атмосферный фронт принесет с собой холодный воздух, который будет давить на теплый, что повлечет сильные порывы северного ветра, иногда со штормовыми явлениями. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

В Киеве 26 апреля ночью и утром ожидаются грозовые дожди, но днем осадки прекратятся. Температура в столице снизится до +12...+14 °С, поэтому не забывайте одеваться соответственно погоде.

Карта осадков. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что в субботу, 26 апреля, в Одессе и регионе ожидаются сильные порывы северного ветра, поэтому жителей призывают быть осторожными и максимально ограничить перемещение.

А в Киеве и области в субботу, 26 апреля, ожидается переменная погода — небо будет облачным с прояснениями. Ночью синоптики обещают дождь.