Прогноз погоди на 26 квітня - якою буде погода завтра

Похолодання в Україні. Фото: Новини.LIVE

Субота, 26 квітня, в Україні буде хмарною з періодичними проясненнями. А температура повітря значно знизиться.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 26 квітня від Укргідрометеоцентра

У нічний час дощі охоплять західні, північні та Черкаську області, а вдень короткочасні опади очікуються в південних, східних регіонах, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях, а також у Карпатах. На південь та південний схід країни накриє гроза.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер буде переважно північний, з швидкістю 7-12 м/с.

Температури вночі коливатимуться в межах +5...+10 °С, а вдень — +11...+16 °С. На півдні та сході температура підніметься до +19...+24 °С, в той час як у Карпатах вночі очікується у проміжку -4...+1 °С, а вдень — +6...+11 °С.

Карта погоди. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 26 квітня від Наталки Діденко

26 квітня погода в Україні буде нестійкою через атмосферний фронт, що проходитиме через нашу територію, приносячи дощі з грозами.

Пост Наталки Діденко. Фото: скріншот

Вдень фронт рухатиметься на південний схід, тому дощі очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей. Західна частина та північні області, за винятком Сумщини, потраплять під вплив сухої погоди.

Оскільки фронт холодний, температура повітря на його тилу знизиться. У західних, північних областях та більшості центральних регіонів очікується зниження температури до +12...+17 °С.

На півдні та сході, включаючи Дніпро, ще збережеться тепла погода, з температурою +20...+26 °С.

Атмосферний фронт принесе з собою холодне повітря, яке буде тиснути на тепле, що спричинить сильні пориви північного вітру, інколи з штормовими явищами. Водіям та пішоходам слід бути обережними.

У Києві 26 квітня вночі та вранці очікуються грозові дощі, але вдень опади припиняться. Температура в столиці знизиться до +12...+14 °С, тому не забувайте одягатися відповідно до погоди.

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, в Одесі та регіоні очікуються сильні пориви північного вітру, тому мешканців закликають бути обережними та максимально обмежити переміщення.

А у Києві та області у суботу, 26 квітня, очікується мінлива погода — небо буде хмарним із проясненнями. Вночі синоптики обіцяють дощ.