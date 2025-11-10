Видео
Україна
Видео

Облачно и сильный дождь — где резко ухудшится погода в Украине

Дата публикации 10 ноября 2025 23:49
обновлено: 02:34
Прогноз погоды на 11 ноября - какой будет погода завтра
Женщина на улице во время дождя во время дождя. Фото: Новости.LIVE

Во вторник, 11 ноября, в Украине ожидается облачная погода. При этом в некоторых регионах прогнозируют осадки.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 11 ноября от Укргидрометеоцентра

На западе страны пройдут небольшие дожди, тогда как на большинстве других территорий синоптики прогнозируют умеренные осадки. Особенно значительные дожди накроют Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночью и утром местами ожидается туман на западе страны и Левобережье, что может затруднять видимость на дорогах. Ветер переменных направлений будет разгонять облака скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +5...+10 °С, в западных областях немного прохладнее — +1...+6 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +7...+12 °С, а на юге и востоке страны ожидается теплее — +11...+16 °С.

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 11 ноября от Наталки Диденко

Во вторник, 11 ноября, Украину посетит активный циклон Niksala, который придет с юго-запада Европы. Метеорологи уже называют его молодым и энергичным — он обещает показать себя дождями.

Еще сегодня вечером первые небольшие осадки затронут Винницкую область, север Одесской области, часть Хмельницкой, Черкасской и Черновицкую область. А уже завтра, 11 ноября, дожди распространятся на большинство областей Украины, двигаясь с юго-запада на северо-восток.

Температура воздуха завтра немного снизится. На западе, севере и в большинстве центральных областей ожидается +6...+10 °С, на востоке — +10...+13 °С, а на юге еще сохранится тепло — +13...+17 °С.

В Киеве в течение дня температура составит +7...+9 °С, а осадков станет больше, поэтому зонты будут очень кстати.

"Поэтому завтра одевайтесь теплее, зонты или дождевики, и также где-то рядом таблетки от головы или артериального давления, все же важный гость к нам завтра — циклон Niksala", — сообщила Диденко.

Облачно и сильный дождь — где резко ухудшится погода в Украине - фото 3
Карта циклону. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что завтра Одесса окажется под влиянием неблагоприятной погоды. Синоптики предупреждают о шторме: на город надвигаются сильный дождь, густой туман и порывистый ветер.

Кроме того, стало известно, что непогода завтра накроет и Львовскую область.

погода осень дождь прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
