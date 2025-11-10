Відео
Україна
Відео

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні

Дата публікації: 10 листопада 2025 23:49
Оновлено: 00:15
Прогноз погоди на 11 листопада - якою буде погода завтра
Жінка на вулиці під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 листопада, в Україні очікується хмарна погода. При цьому у деяких регіонах прогнозують опади.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 11 листопада від Укргідрометеоцентра

На заході країни пройдуть невеликі дощі, тоді як на більшості інших територій синоптики прогнозують помірні опади. Особливо значні дощі накриють Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську та Харківську області.

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вночі та вранці місцями очікується туман на заході країни та Лівобережжі, що може ускладнювати видимість на дорогах. Вітер змінних напрямків розганятиме хмари швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +5...+10 °С, у західних областях трохи прохолодніше — +1...+6 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+12 °С, а на півдні та сході країни очікується тепліше — +11...+16 °С.

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 11 листопада від Наталки Діденко

У вівторок, 11 листопада, в Україну завітає активний циклон Niksala, що прийде з південного заходу Європи. Метеорологи вже називають його молодим і енергійним — він обіцяє показати себе дощами.

Ще сьогодні ввечері перші невеликі опади зачеплять Вінниччину, північ Одещини, частину Хмельниччини, Черкащини та Чернівецьку область. А вже завтра, 11 листопада, дощі поширяться на більшість областей України, рухаючись із південного заходу на північний схід.

Температура повітря завтра трохи знизиться. На заході, півночі та у більшості центральних областей очікується +6…+10 °С, на сході — +10…+13 °С, а на півдні ще збережеться тепло — +13…+17 °С.

У Києві протягом дня температура складе +7…+9 °С, а опадів стане більше, тож парасолі будуть дуже доречні.

"Тому завтра одягайтеся тепліше, парасолі чи дощовики, і також десь поруч пігулки від голови чи артеріального тиску, все ж поважний гість до нас завтра — циклон Niksala", — повідомила Діденко.

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 3
Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що завтра Одеса опиниться під впливом несприятливої погоди. Синоптики попереджають про шторм: на місто насуваються сильний дощ, густий туман і поривчастий вітер.

Крім того, стало відомо, що негода завтра накриє і Львівщину.

погода осінь дощ прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
