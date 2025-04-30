Погода в Украине 1 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Девушка кутается от холодного ветра. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 1 мая, будет ветреной и сухой. Лишь в отдельных областях прогнозируются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 1 мая

По прогнозам синоптиков, в четверг в большинстве регионов Украины будет сухо, однако днем кратковременные дожди возможны местами в западных, северных, центральных областях и на Харьковщине.

Ветер ночью будет преобладать переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с, а днем — северо-западный, 7-12 м/с. В северных и центральных регионах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10°C, на морском побережье до +13°C.

Днем воздух прогреется до +19...+24°C, в северной части страны до +15...+20°C.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что 1 мая днем в северных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 1 мая.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, первый день мая в Украине будет умеренно теплым.

В большинстве областей температура воздуха будет достигать +15...+20°C, а на юге и востоке — потеплеет до +20...+24°C.

В связи с прохождением атмосферного фронта дожди ожидаются на западе, севере, а вечером — в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории день пройдет без существенных осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами с порывами.

В Киеве начало мая будет свежим, но комфортным. Температура воздуха днем составит +16...+18°C.

Вероятен небольшой дождь, хотя возможен и просто плотный слой облаков. Ветер в столице будет порывистым.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Киеве 1 мая ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Также мы писали, что погода в Харькове 1 мая приятно порадует горожан теплом.