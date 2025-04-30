Погода в Україні 1 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Якою буде погода 1 травня — синоптики занепокоїли прогнозом
Погода в Україні завтра, 1 травня, буде вітряною та сухою. Лише в окремих областях прогнозуються дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 1 травня
За прогнозами синоптиків, в четвер у більшості регіонів України буде сухо, однак вдень короткочасні дощі можливі місцями у західних, північних, центральних областях та на Харківщині.
Вітер вночі переважатиме змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с, а вдень — північно-західний, 7–12 м/с. У північних та центральних регіонах можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10°C, на морському узбережжі до +13°C.
Удень повітря прогріється до +19…+24°C, у північній частині країни — до +15…+20°C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
В Укргідрометцентрі попереджають, що 1 травня вдень у північних та центральних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, перший день травня в Україні буде помірно теплим.
У більшості областей температура повітря сягатиме +15…+20°C, а на півдні та сході — потепліє до +20…+24°C.
У зв’язку з проходженням атмосферного фронту дощі очікуються на заході, півночі, а ввечері — на Черкащині та Харківщині. На решті території день мине без істотних опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, подекуди з поривами.
У Києві початок травня буде свіжим, але комфортним. Температура повітря вдень становитиме +16…+18 °C.
Ймовірний невеликий дощ, хоча можливий і просто щільний шар хмар. Вітер у столиці буде рвучким.
Нагадаємо, у Києві 1 травня очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.
Також ми писали, що погода у Харкові 1 травня приємно порадує містян теплом.
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