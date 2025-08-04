Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Во вторник, 5 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Почти во всех регионах без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 5 августа от Укргидрометцентра

Ожидается, преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура в южной части ночью составит +18...+23°C, днем — +30...+34°C; на остальной территории ночью — +14...+19°C, днем — +24...+29°C.

В Карпатах небольшой дождь, ночью и утром местами туман; температура ночью +8...+13°C, днем — +18...+23C°.

Прогноз погоды на 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

4-7 августа, по данным Укргидрометцентра, в южной части Украины, а 4-6 августа в большинстве центральных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также пожарная опасность ожидается 4 августа в Житомирской и Хмельницкой областях, 5 — в Тернопольской, 6 августа — в Сумской и 7 — в Ивано-Франковской и Днепропетровской.

Карта пожарной опасности на 5 августа. 5 августа: Укргидрометцентр

Где ожидается пожарная опасность 6 августа. 6 августа фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Россию охватили катаклизмы. В регионе зафиксированы наводнения, смерчи, затопления населенных пунктов и перебои в транспортном сообщении.

В Одессе море прогрелось до комфортных +24 °C.