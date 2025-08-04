Прогноз погоди на 5 серпня

Які області заллє дощами — прогноз погоди на завтра
У вівторок, 5 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Майже у всіх регіонах без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода на 5 серпня від Укргідрометцентру
Очікується, переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с.
Температура у південній частині вночі складатиме +18...+23°C, вдень — +30...+34°C; на решті території вночі — +14...+19°C, вдень — +24...+29°C.
У Карпатах невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман; температура вночі +8...+13°C, вдень — +18...+23C°.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
4-7 серпня, за даними Укргідрометцентру, у південній частині України, а 4-6 серпня у більшості центральних областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також пожежна небезпека очікується 4 серпня у Житомирській та Хмельницькій областях, 5 — у Тернопільській, 6 серпня — у Сумській та 7 — в Івано-Франківській і Дніпропетровській.
Нагадаємо, Росію охопили катаклізми. У регіоні зафіксовано повені, смерчі, затоплення населених пунктів і перебої в транспортному сполученні.
В Одесі море прогрілося до комфортних +24 °C.
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