Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У вівторок, 5 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Майже у всіх регіонах без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 5 серпня від Укргідрометцентру

Очікується, переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура у південній частині вночі складатиме +18...+23°C, вдень — +30...+34°C; на решті території вночі — +14...+19°C, вдень — +24...+29°C.

У Карпатах невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман; температура вночі +8...+13°C, вдень — +18...+23C°.

Прогноз погоди на 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

4-7 серпня, за даними Укргідрометцентру, у південній частині України, а 4-6 серпня у більшості центральних областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також пожежна небезпека очікується 4 серпня у Житомирській та Хмельницькій областях, 5 — у Тернопільській, 6 серпня — у Сумській та 7 — в Івано-Франківській і Дніпропетровській.

Карта пожежної небезпеки на 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Де очікується пожежна небезпека 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Росію охопили катаклізми. У регіоні зафіксовано повені, смерчі, затоплення населених пунктів і перебої в транспортному сполученні.

В Одесі море прогрілося до комфортних +24 °C.