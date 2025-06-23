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Какие области Украины накроет летняя прохлада завтра — прогноз

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Дата публикации 23 июня 2025 23:11
Погода в Украине 24 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Мужчина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 24 июня Предупреждение о пожарной опасности Погода от Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 24 июня, будет дождливой в большинстве областей. Кое-где ожидается шквальный ветер и гроза.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 июня

По прогнозам синоптиков, во вторник в Украине ночью ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди могут пройти в западных, местами северных регионах и в Винницкой области.

Днем осадки охватят большинство территории страны, кроме юго-восточной части и крайнего запада. Кое-где прогнозируют грозы.

Ветер будет преобладать юго-западного и западного направления со скоростью 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы до 15-20 м/с, поэтому стоит быть осторожными во время пребывания на улице.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 °C, на западе и юго-западе страны — до +18 °C.

Днем столбики термометров покажут +23...+28 °C, а на юге местами поднимутся до +32 °C. Прохладнее всего будет на севере — там до +20...+25 °C.

погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре сообщили, что 24 июня в южной части, большинстве центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской — ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 24 июня из-за влияния атмосферных фронтов во многих регионах ожидаются дожди и грозы.

Грозы будут сопровождаться громкими звуками и сильными порывами ветра, что может вызвать дискомфорт, особенно в условиях военного времени.

Прохладнее всего будет на северо-востоке страны - в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где днем столбики термометров покажут лишь +20...+22 °C. В центральных и западных регионах ожидается +22...+25 °C.

Теплее всего традиционно будет на юге - в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму прогнозируется жара до +32 °C.

В Киеве также возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет колебаться в пределах +22...+24 °C.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее мы сообщали, что в Харькове 24 июня ожидается снижение видимости из-за тумана.

Также мы писали, что 24 июня в курортной Одессе ожидается снижение температуры воздуха.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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