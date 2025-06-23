Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Які області України накриє літня прохолода завтра — прогноз

Які області України накриє літня прохолода завтра — прогноз

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 23:11
Погода в Україні 24 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра та синоптика Наталки Діденко
Чоловік з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 24 червня Попередження про пожежну небезпеку Погода від Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 24 червня, буде дощовою у більшості областей. Подекуди очікується шквальний вітер та гроза.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 24 червня

За прогнозами синоптиків, у вівторок в Україні вночі очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі ймовірні у західних, місцями північних регіонах та на Вінниччині.

Вдень опади охоплять більшість території країни, крім південно-східної частини та крайнього заходу. Подекуди прогнозують грози.

Вітер переважатиме південно-західного та західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У західних областях можливі пориви до 15–20 м/с, тож варто бути обережними під час перебування на вулиці.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 °C, на заході та південному заході країни — до +18 °C.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28 °C, а на півдні місцями піднімуться до +32 °C. Найпрохолодніше буде на півночі — там до +20…+25 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі повідомили, що 24 червня в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 24 червня через вплив атмосферних фронтів у багатьох регіонах очікуються дощі та грози.

Грози супроводжуватимуться гучними звуками та сильними поривами вітру, що може спричинити дискомфорт, особливо в умовах воєнного часу.

Найпрохолодніше буде на північному сході країни — в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, де вдень стовпчики термометрів покажуть лише +20…+22 °C. У центральних та західних регіонах очікується +22…+25 °C.

Найтепліше традиційно буде на півдні — в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму прогнозується спека до +32 °C.

У Києві також можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень коливатиметься в межах +22…+24 °C. 

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 24 червня очікується зниження видимості через туман.

Також ми писали, що 24 червня в курортній Одесі очікується зниження температури повітря. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації