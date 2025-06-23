Погода в Україні 24 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра та синоптика Наталки Діденко

Чоловік з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 червня, буде дощовою у більшості областей. Подекуди очікується шквальний вітер та гроза.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 червня

За прогнозами синоптиків, у вівторок в Україні вночі очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі ймовірні у західних, місцями північних регіонах та на Вінниччині.

Вдень опади охоплять більшість території країни, крім південно-східної частини та крайнього заходу. Подекуди прогнозують грози.

Вітер переважатиме південно-західного та західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У західних областях можливі пориви до 15–20 м/с, тож варто бути обережними під час перебування на вулиці.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 °C, на заході та південному заході країни — до +18 °C.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28 °C, а на півдні місцями піднімуться до +32 °C. Найпрохолодніше буде на півночі — там до +20…+25 °C.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі повідомили, що 24 червня в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 24 червня через вплив атмосферних фронтів у багатьох регіонах очікуються дощі та грози.

Грози супроводжуватимуться гучними звуками та сильними поривами вітру, що може спричинити дискомфорт, особливо в умовах воєнного часу.

Найпрохолодніше буде на північному сході країни — в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, де вдень стовпчики термометрів покажуть лише +20…+22 °C. У центральних та західних регіонах очікується +22…+25 °C.

Найтепліше традиційно буде на півдні — в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму прогнозується спека до +32 °C.

У Києві також можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень коливатиметься в межах +22…+24 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 24 червня очікується зниження видимості через туман.

Також ми писали, що 24 червня в курортній Одесі очікується зниження температури повітря.