Главная Метео Грозовые дожди и град накроют часть страны — погода на завтра

Грозовые дожди и град накроют часть страны — погода на завтра

Дата публикации 9 августа 2025 21:46
Прогноз погоды в Украине на завтра 10 августа от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 августа, ожидается с дождями в нескольких областях. Кроме того, синоптики предупреждают о граде, шквалах и грозах. Однако в большинстве областей будет сухая и жаркая погода.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра на 10 августа

Синоптики отмечают, что в течение суток будет переменная облачность. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня
Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С. На Закарпатье и в южной части страны ночью ожидается +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

Синоптики объявили первый уровень опасности в западных областях.

Погода в Україні 10 серпня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на завтра от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что завтра в Украине ожидается комфортная температура воздуха. В течение дня будет +25...+29 °С, на юге +30...+33 °С. В западной части прогнозируют +28...+32 °С.

Погода в Україні 10 серпня
Осадки в Украине 10 августа. Фото: Meteopost

Кратковременные дожди будут в западных областях, в Житомирской области и местами в Винницкой области. На остальной территории будет господствовать сухая воздушная масса.

В Киеве завтра будет солнечно. Там температура воздуха повысится до +28 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 10 августа в Харькове ожидается жаркая погода. Там температура воздуха повысится до +29 °С.

А в Киеве завтра будет идеальная погода для прогулок. Синоптики прогнозируют +28 °С.

погода непогода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
