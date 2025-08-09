Прогноз погоди в Україні на завтра 10 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Грозові дощі та град накриють частину країни — погода на завтра
Погода в Україні завтра, 10 серпня, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, синоптики попереджають про град, шквали та грози. Однак у більшості областях буде суха та спекотна погода.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода від Укргідрометцентру на 10 серпня
Синоптики зазначають, що протягом доби буде мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали до 20 метрів на секунду.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С. На Закарпатті та у південній частині країни вночі очікується +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки у західних областях.
Прогноз на завтра від Наталки Діденко
Синоптик зазначила, що завтра в Україні очікується комфортна температура повітря. Протягом дня буде +25...+29 °С, на півдні +30...+33 °С. У західній частині прогнозують +28...+32 °С.
Короткочасні дощі будуть в західних областях, на Житомирщині та місцями на Вінниччині. На решті території пануватиме суха повітряна маса.
У Києві завтра буде сонячно. Там температура повітря підвищиться до +28 °С.
