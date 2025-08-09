Прогноз погоди в Україні на завтра 10 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 10 серпня, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, синоптики попереджають про град, шквали та грози. Однак у більшості областях буде суха та спекотна погода.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода від Укргідрометцентру на 10 серпня

Синоптики зазначають, що протягом доби буде мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С. На Закарпатті та у південній частині країни вночі очікується +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки у західних областях.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на завтра від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що завтра в Україні очікується комфортна температура повітря. Протягом дня буде +25...+29 °С, на півдні +30...+33 °С. У західній частині прогнозують +28...+32 °С.

Опади в Україні 10 серпня. Фото: Meteopost

Короткочасні дощі будуть в західних областях, на Житомирщині та місцями на Вінниччині. На решті території пануватиме суха повітряна маса.

У Києві завтра буде сонячно. Там температура повітря підвищиться до +28 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

