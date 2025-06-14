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Главная Метео Грозы, ветер и пожары — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Грозы, ветер и пожары — синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 14 июня 2025 21:43
Погода в Украине 15 июня — прогноз погоды от синоптиков
Юноша держит зонтик во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 15 июня Предупреждение о пожарной опасности в Украине Прогноз погоды от Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 15 июня, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 15 июня

По данным синоптиков, дождей удастся избежать лишь западным областям. Тем временем на большей части территории Украины прогнозируются кратковременные осадки. А грозу стоит ждать в дневные часы жителям востока и юго-востока.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14°С. Днем столбики термометров покажут +19...+24°, а в юго-западных областях местами потеплеет до +27 °С. В Карпатах прохладнее: ночью +4...+9 °С, днем +15...+20 °С.

Ветер прогнозируется северо-западного направления, умеренный, 7-12 м/с.

Прогноз погоди
Прогноз погоды в Украине на 15 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В Укргидрометцентре предупреждают, что 15 июня в Украине, кроме северных и большинства западных областей, чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Пожежна небезпека
Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 15 июня, в Украине будет настоящая летняя погода. На западе страны обещают ясное небо без осадков. В центральных, южных и восточных регионах — местами кратковременные дожди, однако с возможными прояснениями в течение дня.

Температура воздуха днем будет достигать +21...+26 °С, в юго-западной части страны местами повысится до +27 °С. В Карпатском регионе будет сохраняться более свежий воздух, там до +20 °С.

Ветер в течение дня будет умеренно сильным, с северо-запада, скоростью 7-12 м/с.

В Киеве ожидается комфортная погода — воздух прогреется до +20...+22°. Возможны короткие дожди в течение дня, однако ближе к вечеру небо постепенно прояснится. Ветер будет сохранять порывистый характер, с северо-запада.

погода опади
Карта дождей. Фото: Ventusky

Ранее синоптики призвали жителей Одессы планировать воскресные активности под открытым небом — погода 15 июня этому будет способствовать.

Также мы писали, что харьковчанам 15 июня стоит учитывать прогноз погоды и брать с собой зонт.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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