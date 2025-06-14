Погода в Україні 15 червня — прогноз погоди від синоптиків

Грози, вітер і пожежі — синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 15 червня, буде хмарною з проясненнями. В більшості областей пройдуть дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 15 червня
За даними синоптиків, дощів вдасться уникнути лише західним областям. Тим часом на більшій частині території Україні прогнозуються короткочасні опади. А на грозу варто чекати у денні години жителям сходу та південного сходу.
Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +19…+24°, а в південно-західних областях місцями потеплішає до +27 °С. У Карпатах прохолодніше: вночі +4…+9 °С, вдень +15…+20 °С.
Вітер прогнозується північно-західного напрямку, помірний, 7–12 м/с.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
В Укргідрометцентрі попереджають, що 15 червня в Україні, крім північних та більшості західних областей, надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у неділю, 15 червня, в Україні буде справжня літня погода. На заході країни обіцяють ясне небо без опадів. У центральних, південних і східних регіонах — подекуди короткочасні дощі, проте з можливими проясненнями протягом дня.
Температура повітря вдень сягатиме +21…+26 °С, у південно-західній частині країни подекуди підвищиться до +27 °С. У Карпатському регіоні зберігатиметься більш свіже повітря, там до +20 °С.
Вітер впродовж дня буде помірно сильним, з північного заходу, швидкістю 7–12 м/с.
У Києві очікується комфортна погода — повітря прогріється до +20…+22°. Можливі короткі дощі впродовж дня, однак ближче до вечора небо поступово проясниться. Вітер зберігатиме поривчастий характер, з північного заходу.
Раніше синоптики закликали жителів Одеси планувати недільні активності просто неба — погода 15 червня цьому сприятиме.
Також ми писали, що харків'янам 15 червня варто зважати на прогноз погоди і брати з собою парасольку.
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