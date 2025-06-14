Погода в Україні 15 червня — прогноз погоди від синоптиків

Юнак тримає парасольку під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 червня, буде хмарною з проясненнями. В більшості областей пройдуть дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 15 червня

За даними синоптиків, дощів вдасться уникнути лише західним областям. Тим часом на більшій частині території Україні прогнозуються короткочасні опади. А на грозу варто чекати у денні години жителям сходу та південного сходу.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +19…+24°, а в південно-західних областях місцями потеплішає до +27 °С. У Карпатах прохолодніше: вночі +4…+9 °С, вдень +15…+20 °С.

Вітер прогнозується північно-західного напрямку, помірний, 7–12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

В Укргідрометцентрі попереджають, що 15 червня в Україні, крім північних та більшості західних областей, надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у неділю, 15 червня, в Україні буде справжня літня погода. На заході країни обіцяють ясне небо без опадів. У центральних, південних і східних регіонах — подекуди короткочасні дощі, проте з можливими проясненнями протягом дня.

Температура повітря вдень сягатиме +21…+26 °С, у південно-західній частині країни подекуди підвищиться до +27 °С. У Карпатському регіоні зберігатиметься більш свіже повітря, там до +20 °С.

Вітер впродовж дня буде помірно сильним, з північного заходу, швидкістю 7–12 м/с.

У Києві очікується комфортна погода — повітря прогріється до +20…+22°. Можливі короткі дощі впродовж дня, однак ближче до вечора небо поступово проясниться. Вітер зберігатиме поривчастий характер, з північного заходу.

Карта дощів. Фото: Ventusky

Раніше синоптики закликали жителів Одеси планувати недільні активності просто неба — погода 15 червня цьому сприятиме.

Також ми писали, що харків'янам 15 червня варто зважати на прогноз погоди і брати з собою парасольку.