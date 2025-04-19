Прогноз погоды в Украине на Пасху 20 апреля

Мужчины под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 20 апреля, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут осадки в виде дождя и грозы. Однако температуру воздуха прогнозируют высокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Кратковременный дождь и гроза будут местами только в западных областях.

Погода в Украине 20 апреля. Фото: скриншот

Ветер завтра юго-восточного направления, а на западе — юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем +19...+14 °C. В Карпатах и на побережье морей будет +13...+18 °C.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В северных, центральных и Харьковской областях 20 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове завтра температура воздуха повысится до +25 °C. В течение суток там будет солнечно.

А 19 апреля над Киевом заметили солнечное гало. В сети показали, как это было.