Прогноз погоди в Україні на Великдень 20 квітня

Чоловіки під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 20 квітня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть опади у вигляді дощу та грози. Однак температуру повітря прогнозують високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Короткочасний дощ та гроза будуть місцями лише у західних областях.

Погода в Україні 20 квітня. Фото: скриншот

Вітер завтра південно-східного напрямку, а на заході — південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +19...+14 °C. У Карпатах та на узбережжі морів буде +13...+18 °C.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

У північних, центральних та Харківській областях 20 квітня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +25 °C. Протягом доби там буде сонячно.

А 19 квітня над Києвом помітили сонячне гало. У мережі показали, як це було.