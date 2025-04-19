Прогноз погоди в Україні на Великдень 20 квітня

Грози та дощі будуть у кількох областях — погода на Великдень
Погода в Україні завтра, 20 квітня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть опади у вигляді дощу та грози. Однак температуру повітря прогнозують високою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на Великдень 20 квітня
Короткочасний дощ та гроза будуть місцями лише у західних областях.
Вітер завтра південно-східного напрямку, а на заході — південно-західний, 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +19...+14 °C. У Карпатах та на узбережжі морів буде +13...+18 °C.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
У північних, центральних та Харківській областях 20 квітня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +25 °C. Протягом доби там буде сонячно.
А 19 квітня над Києвом помітили сонячне гало. У мережі показали, як це було.
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