Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Грози та дощі будуть у кількох областях — погода на Великдень arrow

Грози та дощі будуть у кількох областях — погода на Великдень

19 квітня 2025 17:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на Великдень 20 квітня
Чоловіки під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 20 квітня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть опади у вигляді дощу та грози. Однак температуру повітря прогнозують високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на Великдень 20 квітня

Короткочасний дощ та гроза будуть місцями лише у західних областях. 

Погода в Україні 20 квітня
Погода в Україні 20 квітня. Фото: скриншот

Вітер завтра південно-східного напрямку, а на заході — південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +19...+14 °C. У Карпатах та на узбережжі морів буде +13...+18 °C.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

У північних, центральних та Харківській областях 20 квітня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +25 °C. Протягом доби там буде сонячно.

А 19 квітня над Києвом помітили сонячне гало. У мережі показали, як це було.

погода Укргідрометцентр Україна дощ прогноз погоди погода в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама