Главная Метео Град и ливень накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

Град и ливень накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:13
Прогноз погоды в Украине на завтра 16 сентября
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 16 сентября, ожидается с дождями в нескольких областях. Синоптики предупреждают также о тумане и граде. В то же время днем температура воздуха местами повысится до +27 °C.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog.

Читайте также:

Погода на 16 сентября от Укргидрометцентра

В течение суток будет переменная облачность. Кратковременный дождь прогнозируется днем только в западных и Житомирской областях.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня
Погода в Украине 16 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области местами возможен туман. Ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 °C, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 °C. Днем ожидается +22...+27 °C, на западе +16...+21 °C.

Погода на завтра от Meteoprog

Синоптики отмечают, что в большинстве областей Украины будет погода без осадков. В то же время местами в западной части ожидаются небольшие дожди, днем местами с грозой и мелким градом.

Погода в Україні 16 вересня
Прогноз погоды в Украине 16 сентября. Фото: Meteoprog

Ночью и утром на Правобережье возможен туман. Ветер ночью ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, а днем южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет +9...+14 °С, днем +23...+28 °С. На западе ожидается +19...+24 °С.

Напомним, 16 сентября в Киеве и области не прогнозируется осадков. В столице температура воздуха повысится до +25 °С.

А во Львове завтра днем возможны дожди и местами грозы. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
