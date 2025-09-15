Відео
Град та злива накриють частину України — прогноз погоди на завтра

Град та злива накриють частину України — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 22:13
Прогноз погоди в Україні на завтра 16 вересня
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 16 вересня, очікується з дощами у декількох областях. Синоптики попереджають також про туман та град. Водночас вдень температура повітря місцями підвищиться до +27 °C.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteoprog.

Читайте також:

Погода на 16 вересня від Укргідрометцентра

Протягом доби буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ прогнозується вдень лише у західних та Житомирській областях.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня
Погода в Україні 16 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та зранку на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями можливий туман. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +8...+13 °C, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 °C. Вдень очікується +22...+27 °C, на заході +16...+21 °C.

Погода на завтра від Meteoprog

Синоптики зазначають, що у більшості областей України буде погода без опадів. Водночас місцями у західній частині очікуються невеликі дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом.

Погода в Україні 16 вересня
Прогноз погоди в Україні 16 вересня. Фото: Meteoprog

Вночі та зранку на Правобережжі можливий туман. Вітер вночі очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі буде +9...+14 °С, вдень +23...+28 °С. На заході очікується +19...+24 °С.

Нагадаємо, 16 вересня у Києві та області не прогнозується опадів. У столиці температура повітря підвищиться до +25 °С. 

А у Львові завтра вдень можливі дощі та подекуди грози. Крім того, синоптики попереджають про туман.

погода Укргідрометцентр Україна синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
